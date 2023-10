Тиква, тежаща над 1 тон, постави нов световен рекорд (СНИМКИ)

Учител по градинарство от Минесота постави световен рекорд в Калифорния за най-тежка тиква, след като отгледа гигантска тиква с тегло 1 247 килограма, предаде Асошиейтед прес.

Травис Гиънгър от Анока, Минесота, спечели 50-ото световно първенство по претегляне на тикви в Халф Мун Бей, Калифорния, с огромна оранжева тиква, от която могат да се получат поне 687 пайове.

"Не очаквах това. Беше страхотно усещане", казва 43-годишният Гиънгър, който отглежда тикви от близо 30 години и миналата година постави нов рекорд на САЩ за отглеждане на гигантска тиква, припомня БТА.

