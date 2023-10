След дълга пауза Шер издава коледен албум (ВИДЕО)

След петгодишна пауза Шер ще издаде нов албум - и то не какъв да е, а коледен, предава в. Сега. Той е първият на тази тематика в нейната дълга и забележителна кариера. С Christmas празничният сезон ще настъпи доста по-рано от очакваното - той ще бъде на пазара на 20 октомври, от Warner Records. Първият сингъл, DJ Play A Christmas Song - в типичния приповдигнато-танцувален стил на певицата, вече може да бъде чут във всички музикални платформи.

Christmas е първият студиен албум на Шер от пет години насам и включва 13 песни – няколко празнични класики и четири оригинални. Всички те, включително пилотният сингъл, са написани от Сара Хъдзън - работила с млади звезди като Дуа Липа, Кейти Пери и Трой Сиван. Сред гост-звездите в албума са изпълнители от различни жанрове и поколения като Стиви Уондър, Синди Лопър, Майкъл Бубле и Тайга.

What Christmas Means to Me Шер изпълнява в дует със Стиви Уондър, а Christmas (Baby Please Come Home) - с 82-годишната Дарлийн Лов. Любопитен факт е, че преди шест десетилетия Дарлийн записва за пръв път песента със звездния продуцент Фил Спектър (по-късно обвинен в убийство) и беквокалите на 17-годишната Шер. Home пък е написана и изпята с Майкъл Бубле.

"Никога не казвам това за собствените си записи, но наистина се гордея с този. Това е един от най-невероятните моменти в моята кариера", коментира Шер.

С новия запис легендата на популярната музика и киното празнува и 25-ата годишнина от своя мултиплатинен, спечелил "Грами" албум Believe. По-този повод Warner издава и Believe 25th Anniversary (Deluxe Edition).

Родена под името Шерилин Саркисян в Калифорния през 1946 г., освен арменка по бащина линия певицата и актриса е и 1/16 индианка чероки по линия на майка си. Тя напуска училище на 16 години и започва кариерата си в дует с по-възрастния Сони (Салваторе) Боно. В средата на 60-те дуетът постига глобален успех с песента си I Got You Babe. Скоро след това Шер започва да се снима в телевизията и киното. Развежда се със Сони през 1974 г. и развива успешна соло кариера. Имат над 30 албума, участия във филми като "Лунатици", "Вещиците от Истуик", "Играчът", "Прет-а-порте", "Бурлеска" и мн. други. Носителка на всички най-големи награди в популярната култура - "Оскар", "Грами", "Тони", "Еми", БАФТА, "Златен глобус". Известна колкото с изкуството си, толкова и с многобройните пластични интервенции, с които поддържа "вечната" си младост.

В последните години тя работи и върху биографичен филм за себе си, гради сладоледена империя с марка Cherlato, а една от основните ѝ грижи е спасяването на слонове от зоопаркове в САЩ и Пакистан и връщането им в дивото.