Според принц Хари и Меган Маркъл социалните медии вредят на психичното здраве на младите

Принц Хари и Меган Маркъл отправиха призив към социалните медийни платформи да приемат по-добри политики за модериране на съдържанието, предаде Асошиейтед прес.

Те направиха изявлението си по повод Световния ден на психичното здраве - 10 октомври. По думите на Хари и Меган са необходими промени на водещите до пристрастяване приложения, които могат да навредят на психичното здраве на младите хора.

Двойката говори по време на дискусия в Ню Йорк, координирана от фондацията им "Арчиуел", като част от втория годишен фестивал за повишаване на осведомеността за психичното здраве, чийто инициатор е организацията с нестопанска цел Проджект Хелти Майндс.

"For myself and my wife....for us the priority is to turn pain into purpose. To provide as much support as well as a spotlight and a platform for these parents to come together to heal and grieve together, but also focus on a solution..."- Prince Harry, The Duke of Sussex pic.twitter.com/DGpmTbQw7i