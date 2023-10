Неандерталците са ловували пещерни лъвове

Международен екип от учени откри първите преки доказателства, че неандерталците са ловували лъвове и са използвали кожата им, съобщиха ДПА и АФП, цитирани от БТА.

Доказателствата за лов са открити върху скелет на пещерен лъв на 48 000 години от пещерата Зигсдорф в Югоизточна Германия. Констатациите "потвърждават най-ранния пряк случай на убийство на голям хищник в човешката история", пишат учените от Германия, Великобритания и Австралия в статия, публикувана в сп. "Сайънтифик рипортс".

Neanderthals sometimes hunted extinct big cats called cave lions, which were larger than modern lions. https://t.co/CMSB1li3Pr