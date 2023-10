Учен посочи годината, в която човечеството ще достигне до безсмъртието

Компютърният учен и футурист Рей Курцвейл определи някои много конкретни срокове, в които човечеството ще постигне безсмъртие, а изкуственият интелект (ИИ) ще достигне сингулярност. Добрата новина е, че ако прогнозите му се окажат точни, просто трябва да изчакате следващите седем години, за да имате шанс да живеете вечно.

Курцвейл има сериозен опит в изготвянето на прогнози за технологиите, като през 1990 г. правилно прогнозира, че компютърът ще победи човешките световни шампиони по шахмат до 2000 г., възхода на преносимите компютри и смартфоните, преминаването към по-безжични технологии и предвиждането на експлозията на интернет, преди това да стане очевидно за всички, пише vesti.bg, цитирайки iflscience.

През 2010 г. той дори преразглежда собствените си прогнози отпреди 20 години, за да провери как са се развили. В статията си той твърди, че от 147-те прогнози, които е направил през 1990 г. за годините, предшестващи 2010 г., 115 са се оказали "напълно верни", други 12 са били по същество верни и само 3 са били напълно погрешни.

Разбира се, той греши в някои неща, като например в прогнозата си, че самоуправляващите се автомобили ще се използват до 2009 г.

Така че, макар твърденията за безсмъртие да са смели и евентуално погрешни, те поне не бива да се отхвърлят с лека ръка. От известно време Курцвейл прави подобни смели прогнози, като се придържа забележително близо до първоначално определените от него дати.

