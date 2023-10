Каролина Рийпър е детронирана: Ед Къри постави нов рекорд с три пъти по-люта чушка (ВИДЕО)

Ед Къри, експертът по люти чушки от щата Южна Каролина, който създаде прочутата чушка Каролина Рийпър, би собствения си световен рекорд, като култивира нова чушка, която е три пъти по-люта, съобщи АП.

Лютата чушка Пепър Екс беше обявена за най-лютата в света от Световните рекорди на „Гинес“ на 9 октомври. Така тя победи Каролина Рийпър и свидетелства за продължителните усилия на Къри за усъвършенстване на лютата чушка.

Когато Къри е опитал новата чушка за първи път, тя е повлияла на цялото му тяло.

„Чувствах лютивостта в продължение на три часа и половина. След това се появиха спазмите“, каза той за опита си като един от едва петимата души, които са успели да изядат по една цяла чушка Пепър Екс. „Спазмите са ужасни. Стоях облегнат на мраморна стена за около час под дъжда, пъшкайки от болка.“

