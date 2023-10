Бритни Спиърс разкри, че е направила аборт от Джъстин Тимбърлейк

Певицата Бритни Спиърс разказва в предстоящите си мемоари, че е направила аборт по време на връзката си с поп звездата Джъстин Тимбърлейк, предаде Ройтерс, като цитира откъси от книгата, публикувани в списание "Пийпъл", предава БТА.

Двамата се срещаха в края на 90-те и началото на 2000-те години.

Спиърс, която е на 41 години, си спомня в автобиографията си "Жената в мен", че бременността ѝ "е била изненада", тя искала да стане майка, но се съгласила да направи аборт по настояване на Тимбърлейк.

Britney Spears has revealed she had an abortion almost 20 years ago after she became pregnant with Justin Timberlake's baby, and "never would have done it" if "it had been left up to me alone," according to an excerpt of her upcoming memoir. https://t.co/iRJlflAa7P