Италианската министър-председателка Мелони се раздели с партньора си, след като публично я злепостави

Ръководителят на италианското правителство Джорджа Мелони обяви в петък края на връзката с партньора си в живота и бащата на дъщеря ѝ журналистът Андреа Джамбруно, след като сексуалните разговори, които той е водил с колежки, достигнаха до медиите.



"Връзката ми с Андреа Джамбруно, която продължи почти десет години, приключва тук", написа премиерът на Италия в публикация в платформата X.



В съобщението Мелони добавя: "Благодаря му за прекрасните години, които прекарахме заедно, за трудностите, през които преминахме и че ми даде най-важното нещо в живота ми, нашата дъщеря Джиневра".

Но "нашите пътища се разделиха за известно време" и "е време да го вземе да го признаем" това, добавя тя. "Ще защитя това, което бях, ще защитя нашето приятелство и ще защитя на всяка цена едно седемгодишно момиче, което обича майка си и баща си, както аз не можах да обичам своя. Нямам какво повече да кажа по въпроса", написа Мелони, чийто баща я e изоставил, когато e била малко момиче.

