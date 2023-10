Създадоха сладолед от пластмасови отпадъци (ВИДЕО)

Създадоха първия в света сладолед от пластмаса… с вкус на ванилия. Засега ледената сладост е затворена в специален хладилник в Лондон и е част от арт инсталацията „Престъпни аромати”, дело на дизайнерката Елеанора Ортолани. „Целта на творбата е да предизвика дебат за бъдещето на храната на фона на неимоверното замърсяване с пластмасови отпадъци”, споделя тя.

London designer and artist Eleonora Ortolani has created what she says is the world’s first ice cream made from plastic waste pic.twitter.com/vqLU1rc3Hz