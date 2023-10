Спасиха 1000 котки от сигурно клане в Китай

Полицията в Китай е спасила приблизително 1000 котки, натоварени в камион, запътил се към кланица. За това съобщиха свързани с държавата медии, като добавят, че органите на реда са разбили част от незаконен търговски канал, който продава котешко месо, твърдейки, че e свинско или агнешко.

Случаят поражда сериозни опасения за хуманното отношение към животните и безопасността на храните в Китай изобщо, пише агенция Фокус, цитирайки CNN. Действайки по сигнал на активисти, защитници на животни, в китайската източна провинция Дзянсу, полицаите са засекли превозно средство, използвано за събиране и транспортиране на уловени котки, докладва държавният информационен бюлетин The Paper.

