Резултатите от аутопсията на Матю Пери са "неубедителни"

Властите в Лос Анджелис, САЩ, не казват каква е причината за смъртта на актьора Матю Пери, който бе открит в събота вечерта в джакузито си. Според доклада резултатите от аутопсията били неубедителни, съобщава NBC.

Ще има допълнително разследване.

Първоначалните данни бяха за ВиК авария.

