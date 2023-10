Историите на любовния живот на Матю Пери

Актьорът, известен с ролята си в сериала "Приятели", Матю Пери почина на 54-годишна възраст. Той бе открит в безсъзнание в дома си в Лос Анджелис.

В 16:07 ч. в събота спешните екипи са получили сигнал, че Пери е получил сърдечен арест. Пристигналите на място медици го откриват мъртъв в джакузито му. Според твърденията на TMZ той тъкмо се е върнал от игра на пикълбол (комбинация от тенис, бадминтон и пинг-понг) и е изпратил асистента си по работа. Твърди се, че същият този помощник е намерил звездата в безсъзнание, връщайки се в дома му само два часа по-късно.

Освен несподелената любов към колежката си Дженифър Анистън, според слуховете Матю се е срещал с редица известни личности в миналото, сред които Ясмин Блийт и Джулия Робъртс, а също така е преживял разочарованието на един неуспешен годеж.

Mirror.co.uk, цитиран от dariknews.bg., представя историите на любовния живот на звездата:

Matthew Perry's tragic love life - famous exes, failed engagement, marriage fearhttps://t.co/ht7IKAtGeE pic.twitter.com/LGs8i9IqlS — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) October 29, 2023

Дженифър Анистън

От момента, в който я среща, Матю признава, че е бил поразен. "Веднага бях завладян от нея (как да не бъда?) и я харесах, а имах чувството, че и тя е заинтригувана - може би щеше да стане нещо", пише той в неотдавнашната си автобиография "Приятели, любовници и голямото ужасно нещо".

И когато получава ролята в "Приятели", Джен е първият човек, на когото се обажда - макар че бързо разбира, че нетърпението му е било грешка. "Усещах как по телефона се образува лед", пише той. "Поглеждайки назад, беше ясно, че това я накара да си помисли, че я харесвам твърде много или по неправилен начин."

Но вместо да се измъкне смутен, Матю продължил да я кани на среща. "Само задълбочих грешката, като след това я поканих на среща", продължава той. "Дженифър отказа, но каза, че с удоволствие би станала приятелка с мен, а аз усложних ситуацията, като изригнах: "Не можем да бъдем приятели!".

По-късно двамата актьори започват съвместни снимки в сериала "Приятели" и за съжаление на Мат, чувствата му продължават да се таят и след като започват снимките, което прави разговорите им "неловки", тъй като той се "влюбва лошо" в колежката си. "Питах се колко дълго мога да я гледам? Три секунди ли са твърде много?"

Но по времето, когато Дженифър започва да се среща с Брад Пит през 1998 г., Матю казва, че "отдавна я е преодолял" и е бил в състояние да говори с нея нормално. Той каза, че успехът на сериала, съчетан с нейната "оглушителна липса на интерес", в крайна сметка го е излекувал и те са станали трайни приятели.

Междувременно той разкри също, че именно Дженифър го е конфронтирала за пиенето му по време на снимките на "Приятели", за което той е безкрайно благодарен, тъй като го е принудила да се изправи пред ситуацията - ход, който несъмнено е спасил живота му.

Актьорът, който някога "почти" умря от тежка употреба на наркотици, заяви, че колежката му направо го е попитала за страшната му употреба на наркотици и алкохол в разгара на кариерата му и я похвали, че е била добър приятел. Матю си спомни как Дженифър му казала: "Знаем, че пиеш". "Представете си колко страшен е бил този момент", каза той. "Тя беше тази, която протегна най-много ръка, нали разбирате. Наистина съм ѝ благодарен за това."

Джулия Робъртс

В автобиографията си "Приятели, любовници и голямото ужасно нещо" Матю разкрива как с актрисата от "Хубава жена" Джулия Робъртс са имали тримесечна връзка. Звездата от "Приятели" подробно описва пламенната афера и казва, че тя започнала, след като Джулия била помолена да се появи като гост-героинята Сузи Мос по време на един епизод през 1995 г.

Матю разказва, че е изпратил на Джулия "три дузини червени рози", след като продуцентите му казали, че Джулия ще участва в сериала. Той каза, че след петчасов телефонен разговор Джулия се появила на вратата му и "започнала връзка". Само три месеца по-късно Матю казва, че е изоставил холивудската звезда поради опасения, че е "сигурен, че тя ще скъса с него".

Неуспешен годеж

През 2020 г. Матю е сгоден за литературния мениджър Моли Хурвиц. Споделяйки радостта си със списание People, Матю я нарече "най-великата жена на планетата". "Реших да се сгодя - каза той, - за щастие се случи така, че се срещам с най-великата жена на планетата". За съжаление те се разделят само седем месеца по-късно. В изявление, публикувано пред People, звездата от "Приятели" казва: "Понякога нещата просто не се получават и това е едно от тях, пожелавам на Моли всичко най-добро."

Ясмин Блийт

В сериала героят на Матю - Чандлър Бинг - беше известен като голям фен на "Спасители на плажа", а извън екрана се говори, че се е срещал с една от звездите на сериала - Ясмин Блийт. Според Page Six те са били заедно след аферата му с Джулия през 1996 г. Две години по-късно той е свързан с колежката си от "Three to Tango" Неве Кембъл, а първата му сериозна връзка се твърди, че е била със звездата от сериала "Смели и красиви" Мейв Куинлан.

Рейчъл Дън

Той се среща с професионалната волейболистка Рейчъл в продължение на две години и двамата са във връзка, когато "Приятели" приключва. Той направи няколко публични изяви с бившата студентка по мода и веднъж заяви пред Evening Standard, че тя е променила възгледите му за живота. "С Рейчъл в живота си знам, че мога да бъда много отдаден, а не някакъв егоист, който иска просто да се забавлява с приятели. Искам да прекарвам време с приятелката си и да изследвам какво означава да имаш много по-близки отношения, отколкото досега съм имал", каза той.

Лизи Каплан

Матю и Лизи бяха заедно в продължение на шест години. Започнаха да се срещат през 2006 г., но слуховете за неприятности се разнесоха през 2013 г., когато Лизи "дори не приемаше въпроси, свързани с партньора ѝ" по време на интервю и запушваше ушите си при споменаване на името му.

"Близка съм с хора, които са много по-известни, и те знаят как да избягват вниманието", загадъчно каза тя. По-късно стана ясно, че двамата са се разделили година по-рано.

Защо не се ожени

Веднъж Матю сподели сърцераздирателната причина, поради която така и не се е оженил, признавайки, че е бил измъчван от натрапчиви мисли и страхове, когато е бил обвързан с някого.

"Късам с тях, защото се страхувам, че те ще разберат, че не съм достатъчен, че нямам значение и че съм твърде нуждаещ се, и ще скъсат с мен", каза той пред списание GQ преди излизането на автобиографията му.

Решен да остане трезвен, той обясни, че не може да рискува да изложи емоциите си на риск, тъй като раздялата "ще ме унищожи и ще трябва да вземам наркотици, а това ще ме убие. Ето защо скъсвам с тези прекрасни жени, които се изпречиха на пътя ми", добави той.