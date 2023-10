Гърбат кит спаси учен от нападение на тигрова акула (ВИДЕО)

"Знаех, че има вероятност да бъда убита". Това разказва Нан Хаузер, учен, който изследва морските обитатели пред BBC Earth.

Хаузер си спомня за необичайна и шокираща среща между нея, гърбатия кит и тигровата акула. Тя разказва, че близката ѝ среща с морските гиганти била изключително стресираща и страшна. По време на снимките на остров Раротонга, който се намира в Тихия океан, Хаузер се насочва към два гърбати кита.

Китовете, за които често се смята, че са нежни гиганти, са изключително опасни животни, чиито перки са покрити с остри като бръснач люспи, пише още vesti.bg.

Marine Biologist Nan Hauser Had a 50,000 Pound Humpback Whale Swam To Her at Cook Island.

It Lifted & Pushed Her To Back To The Boat & Then She Seen Why, a 15 Ft Tiger Shark Was On The Other Side of The Whale.

