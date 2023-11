Откриха останки от Ноевия ковчег в Турция

По време на мащабни разкопки на геоложки обект в Турция археолози откриват руини, които според тях наподобяват на Ноевия ковчег. Това изследване, проведено от изследователския екип на планината Арарат и Ноевия ковчег, е съвместна работа между три турски и американски университета, която започва през 2021 г. Тяхната цел е да изследват геоложките образувания в региона, за да получат представа за древната история, съобщи "Giant Freakin Robot", цитиран от vesti.bg.

Образованието Дурупинар, намираща се в окръг Догубаязит в област Агри, Турция, близо до иранско-турската граница, е в основата на това интересно откритие. Историци, археолози и религиозни учени отдавна са запленени от тази географска особеност. Потенциалната му връзка с легендарния Ноев ковчег добавя елемент на интрига и мистерия, който продължава да съществува от много години.

Archaeologists in Türkiye, part of the Mount Ararat and Noah's Ark Research Team, have excavated a geological formation near the Iran-Türkiye border, believed to contain remnants resembling Noah's Ark. Their findings include materials dating back to 5500-3000 BC. While the site… pic.twitter.com/eKGul4c4VO

На височина от 161 м. образуванието Дурупинар е забележителна геоложка структура, съставена предимно от лимонит - вид желязна руда. Местните жители отдавна вярват, че тези останки са от Ноевия ковчег - вярване, което е отразено в множество религиозни текстове и легенди. През годините това вярване е стимулирало множество проучвания и изследвания от страна на учените, желаещи да разкрият истината за тази древна легенда.

Изследователският екип на планината Арарат и Ноевия ковчег взимат стари скални и почвени проби от формацията Дурупинар, като част от своите проучвания. След това тези проби били анализирани, за да се сглоби историческата и геологическата хронология на района. Основната цел на това научно изследване била да се обоснове местното вярване, че образуванието Дурупинар е крайното място за почивка на плавателния съд, спасил живота на земята.

При анализа на геоложките проби изследователският екип открил изключително много информация. Според вестник "Хюриет" наличието на глинести материали, морски материали и морски дарове в образованието показва, че някога районът е бил потопен под вода. Освен това откритията сочат, че в региона са се извършвали човешки дейности през халколитния период, датиращ от 5500 до 3000 г. пр.н.е., което съвпада с предполагаемия период на библейския потоп, свързан с Ноевия ковчег.

The Durupinar site is 18 miles south of the Greater Mount Ararat summit, which the Book of Genesis states is where the ark came to rest on the seventh month and seventeenth day. pic.twitter.com/aHsiVENwyH