Съдът реши, че Ал Пачино трябва да плаща 30 хил. долара на месец издръжка на бебето си

Ал Пачино ще плаща месечна издръжка от 30 хил. щатски долара за сина си, роден по-рано тази година, предаде ДПА, като цитира съдебни документи, до които достъп е получило американското телевизионно предаване за знаменитости "Ентъртейнмънт тунайт".

83-годишният носител на награда "Оскар" и 29-годишната му приятелка Нур Алфала преди четири месеца станаха родители на момче - Роман. Актьорът ще плаща "базово" по 30 хил. щатски долара всеки месец на младата майка, пише БТА.

Той също така трябва да даде авансово и 110 хил. щатски долара на Алфала, с която има връзка от пролетта на 2022 г. В зависимост от това колко ще спечели през 2023 г., може да се наложи да плати и още 90 000 долара до края на годината. Освен всички тези суми, Ал Пачино трябва да внася ежегодно и по 15 000 щатски долара във фонда за образование на 4-месечния си син, твърди още "Ентъртейнмънт тунайт".

