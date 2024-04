Мохамед Салах скочи на Клоп по време на мача с Уест Хем (ВИДЕО)

Ливърпул и Уест Хем завършиха 2:2 в мач от 35-ия кръг на Висшата лига. Това означава, че в последните си 5 двубоя в първенството мърсисайдци имат само една победа.

Мохамед Салах пък в два от последните три мача се появява на терена като резерва. Припомняме, че той беше контузен и се завърна наскоро.

Десет минути преди края на мача египтянинът се готвеше да влезе в игра, но точно тогава "чуковете" стигнаха до равенството.

Това явно вбеси Салах и той не успя да удържи нервите си, репликирайки и ръкомахайки към треньора си.

Jurgen Klopp on the incident with Mohamed Salah:



"We talked in the dressing room and it’s done." pic.twitter.com/yNvf1nzY8v

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 27, 2024