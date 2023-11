Шерил Кроу обяви нов сингъл и албум

Шерил Кроу, която преди броени дни бе въведена в Залата на славата на рокендрола, оповести нов сингъл и албум, съобщи БТА, позовавайки се на информация от "Music News".

Единадесетият студиен албум "Evolution" на Кроу ще се появи на музикалния пазар на 29 март 2024 г. Певицата оповести и нов сингъл, озаглавен "Alarm Clock".

