Джеймс Блънт обеща да смени името си, ако албумът му заеме първо място в музикална класация

Певецът Джеймс Блънт обеща законно да смени името си, ако преиздаването на дебютния му албум Back to Bedlam заеме първо място в класациите, съобщи Скай нюз, предава БТА. Блънт няма да избере самостоятелно новото си име, а ще използва най-популярното предложение на феновете си.

Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа Екс, Блънт казва, че албумът, в който са включени хитове като You're Beautiful, Goodbye My Lover и High, ще бъде преиздаден на 11 октомври по случай 20-годишнината от издаването му. „Ще оставя хората да решат“, чува се Блънт да казва в краткото видео. Певецът добавя: „Но ако не стане номер едно, няма да си сменя името“. За няколко часа феновете на Блънт написват над 2000 коментара с различни предложения за новото име на певеца.

Wanna ruin my life? I'm legally changing my name if "Back to Bedlam" 20th Anniversary Edition reaches No.1. Comment your name suggestions below, and the most-liked comment wins.#jameswho pic.twitter.com/LOxLggNt5q