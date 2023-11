На 35 години почина актьорът, изиграл сина на Хорейшио в „От местопрестъплението: Маями“

Евън Елингсън, известен с участието си в "От местопрестъплението: Маями" (CSI: Miami) и филма на Камерън Диас "Пазителят на моята сестра", почина на 35-годишна възраст.

Според шерифската служба на окръг Сан Бернардино Елингсън е бил намерен мъртъв в спалнята на жилище във Фонтана в неделя.

Причината за смъртта все още не е установена. В понеделник е трябвало да бъде извършена аутопсия.

Бащата на Елингсън заяви, че синът му се е борил със злоупотреба с наркотици и е починал в дом за трезвеници, където е бил настанен.

Той добавя, че Елингсън се е справял добре и смъртта му е била шок за семейството му.

Бившата му колежка Абигейл Бреслин изрази почитта си към него: "Еван Елингсън беше мил, забавен и изключително талантлив човек. Той играеше по-големия ми брат във филма, в който участвах, наречен "Моите сестри пазителки".

"He always stayed in my mind as a wonderful and sweet soul." Abigail Breslin mourned her late MY SISTER'S KEEPER co-star Evan Ellingson in a sweet tribute: https://t.co/rf3ugezwYT pic.twitter.com/ohDuSy7QOU