Крал Чарлз Трети възобнови публичните си изяви (ВИДЕО)

Крал Чарлз Трети се завърна към публичните си задължения за пръв път, откакто през февруари му бе поставена диагноза рак. Днес той посети център за лечение на ракови заболявания в Лондон, където заяви пред пациентите на лечебното заведение, че се чувства добре, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В петък Бъкингамският дворец съобщи, че лекарите са доволни от резултатите от лечението на 75-годишния Чарлз Трети, така че той ще може да възобнови част от публичните си ангажименти.

Вчера кралят, който изглеждаше в добро здраве, и съпругата му кралица Камила посетиха Центъра за борба с онкологични заболявания "Макмилън" на Университетската колежанска болница в Лондон, където Чарлз Трети поздрави събралите се пред сградата хора.

Here you can see King Charles present the lovely flower girl a gift bag, that has the royal insignia of both King and Queen on the side. How wonderful. pic.twitter.com/Z53782SyTF