Продадоха на търг предмети и артефакти от "Титаник" (СНИМКИ)

Повече от 100 години след потъването на "Титаник" артефакти и предмети от луксозния кораб бяха продадени на търг, съобщи ДПА.

Меню за вечеря в първа класа на кораба достигна цена от 66 000 британски лири. Смята се, че това е единственият оцелял списък с ястия. В него фигурират блюда със стриди, агнешко и зеленоглава патица и филе ала Виктория. Оцелялото от корабокрушението меню е повредено от водата, но въпреки това анонимен купувач плати за него 66 000 британски паунда (81 000 щатски долара) по време на аукциона, организиран от "Хенри Олдридж и син".

An auction of items from #Titanic and other ships took place yesterday by Henry Aldridge & Sons: (Hammer price) - The 1st class menu: £66,000, - Sinai Kontor's watch: £75,000, - The 1st class blanket recovered from a lifeboat: £76,000, - A White Star Line flag: £2,100, 1/2 pic.twitter.com/WiBIKKorld

Луксозно одеяло, с което вероятно се е загърнал в спасителна лодка оцелял от крушението пътник, бе продадено за 76 000 британски лири.

Корабът "Титаник" плава от Саутхемптън към Ню Йорк с повече от 2200 души на борда. Няколко дни след началото на пътуването луксозният лайнер, смятан за непотопяем, се сблъсква с айсберг и потъва. Загиват над 1500 души.

A Titanic passenger’s watch stopped at 2:25 a.m. and has a watermark of long-dried tracks of the icy Atlantic water that swallowed the sinking ship more than a century ago. It’s among a group of Titanic artifacts going up for auction Saturday. https://t.co/SAR8zwYONH