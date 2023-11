В Нова Зеландия избраха "птицата на века" (ВИДЕО)

Птицата путекетеке - характерен представител на вида Голям гмурец с ярка оранжева окраска на главата и склонност към повръщане, оглави класация за избор на птица на века в Нова Зеландия, предадоха световните осведомителни агенции.

В ежегодното състезание новозеландските гласоподаватели класират любимите си местни птици в надпревара за повишаване на осведомеността относно заплахите, пред които са изправени емблематичните за Нова Зеландия видове.

В сряда за победител беше обявена птицата путекетеке или австралазийският гребенест гмурец(Podiceps cristatus). В класацията емблематичното за страната киви (Apteryx) взе сребро, а кеа (Nestor notabilis)), вид алпийски папагал, се класира на трето място.

The puteketeke, a bird that pukes, grunts, growls and has bizarre mating rituals, won New Zealand’s bird of the century title in a competition where American-British comedian John Oliver's involvement has ruffled some local feathers https://t.co/t0LTWpbHz3