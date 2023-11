Изненади и рекорди в номинациите за "Грами"

Няколко изпълнители влизат в историята на номинациите на наградите „Грами“, които тази година бяха обявени на 10 ноември. Сред тях са Тейлър Суифт, Били Айлиш, Майли Сайръс, Оливия Родриго.

Певицата Сиза води по брой номинации за наградите „Грами" сред изпълнителите през тази година с общо 9, съобщиха световните осведомителни агенции. Плътно зад нея е Виктория Моне с номинации в 7 категории. Фийби Бриджърс също е номинирана в 7 категории, като една от тях е за дуетно изпълнение със Сиза. Шест номинации има Оливия Родриго, включително за запис на годината и песен на годината. По шест номинации имат кънтри звездата Бранди Кларк и певиците Били Айлиш, Майли Сайръс, Тейлър Суифт, както и продуцентът Джак Антоноф.

С хита си Anti-Hero Тейлър Суифт стана първият автор на песни в историята на наградите „Грами“ със седем номинации за песен на годината. Досега тя беше наравно с Пол Маккартни и Лайънъл Ричи - с шест. С Midnights Тейлър Суифт се изравнява с Барбра Стрейзанд по най-много номинации (6) за жена в категорията за албум на годината. И докато Барбара Стрейзанд ги получава за 24 години (1963 – 1986), Суифт го постига за 15 (2009 – 2023), пише сп. "Билборд". Ако Суифт спечели, тя ще стане най-награждаваната в тази категория, повече от Франк Синатра, Пол Саймън и Стиви Уондър, които вече имат като нея по три грамофончета.

Друго явление тази година е филмът „Барби“. Два хита от него са номинирани за песен на годината (авторска категория). Това са What Was I Made For? на Били Айлиш и Dance the Night на Дуа Липа. Саундтракът на „Барби“ е едва третият в историята на наградите „Грами“ с две номинации за песен на годината – след „Цар Лъв“ през 1994 г. и „Роди се звезда“ (през 2018 и 2019 г.). Освен това четири от петте номинации за песен, написана за визуална медия са от „Барби“. Единствената друга е за Lift Me Up на Риана от „Черната пантера: Уаканда завинаги“. „Барби“ има общо 11 номинации, пише АФП, предава БТА.

Виктория Моне получи седем номинации за наградите „Грами“. Аренби певицата и автор на песни и преди е получавала номинации за наградите на Националната звукозаписна академии, но в други категории. Моне беше номинирана като продуцент за албум на годината на наградите „Грами" през 2020 г. за работата си по Thank U, Next на Ариана Гранде. По това време тя е най-известна като хитмейкър за Гранде и Клое и Хали, макар че е привличала интерес и като певица. Този път е единствената водеща, номинирана и за най-добър нов изпълнител. Моне също така получи номинации за запис на годината и най-добра аренби песен (On My Mama), най-добро аренби изпълнение и най-добро традиционно аренби изпълнение. Нейният (Jaguar ll) е с номинации за най-добър аренби албум и най-добро озвучаване на некласически албум (звуково инженерство).

С хита си Flowers, който се съревновава за запис на годината, Майли Сайръс и баща ѝ Били Рей Сайръс стават едва третите баща и дете, които са номинирани в тази категория. Другите са Франк и Нанси Синатра и Нат Кинг Коул и Натали Коул.

С баладата What Was I Made For? Били Айлиш е първата в историята на наградите „Грами“ с четири номинации, преди да навърши 22 години. Рожденият ѝ ден е на 22 декември. Тя спечели наградата с Bad Guy (2019) и Everything I Wanted (2020), а се съревноваваше с Happier Than Ever през 2021 г.

Оливия Родриго става първият изпълнител след Айлиш с номинации във всяка от големите три категории – албум, песен и запис на годината, с двата си първи студийни албума.

Джак Антоноф има по две номинации за албум на годината (като съпродуцент на албумите на Суифт и Дел Рей) и песен на годината (за съавторство на песни на същите изпълнителки). Затова съвсем не е изненадващо, че той е номиниран и за продуцент на годината (некласически) за пета поредна година.

Певицата Лейни Уилсън, която получи седем награди от Асоциацията за кънтри музика през последните две години, беше пренебрегната от Националната звукозаписна академия в категорията за нов изпълнител.

Според Националната звукозаписна академия „Бойджиниъс“ е първата група с шест номинации през една година от 2012 г. , когато това постигат „фън.“ и “Мъмфорд енд сънс“.