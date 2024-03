Ал Пачино обясни защо е пропуснал да прочете номинираните за "Оскар" за най-добър филм

Ал Пачино обяви, че продуцентите на церемонията по връчването на наградите "Оскар" са поискали от него да пропусне номинираните за най-добър филм, съобщи АП, цитирана от БТА. Актьорът обяви единствено победителя "Опенхаймер".

Искам да е ясно, че това не е било мое намерение, а избор на продуцентите - да не се повтарят имена и кадри, които вече бяха обявени по време на церемонията, се казва в изявление на Пачино. Актьорът допълва, че за него е било чест да бъде част от събитието.

"Разбирам, че номинацията е крайъгълен камък в живота на един професионалист и необявяването е болезнено и обидно (...) Затова чувствам нужда да направя това изявление", допълва Пачино.

Актьорът, който е на 83 години, има девет номинации за "Оскар". През 1992 г. той спечели отличието за главна мъжка роля за "Усещане за жена".

Тазгодишната церемония продължи по-малко от миналогодишната и заради факта, че Пачино пропусна да прочете имената на всички номинирани в категорията за най-добър филм.

Номинираните филми - "Американска литература" (American Fiction), "Анатомия на едно падане, "Барби", "Заседнали", "Убийците на цветната луна", "Маестро", "Опенхаймер", "Минали животи", "Зона на интерес", бяха представени с монтирани кадри по време на шоуто.

Пачино наруши правилата за представянето, казвайки "очите ми виждат "Опенхаймер", оставяйки усещане за конфуз.

al pacino saw his friend de niro falling asleep in the audience & knew what he had to do pic.twitter.com/ERLyqaC52H