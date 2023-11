Основател на "Kool and the gang" почина от рак

Барабанистът на "Kool and the Gang“ и съосновател на емблематичната група Джордж "Фънки“ Браун почина на 74-годишна възраст. Източници, близки до барабаниста, отбелязват, че той се е борил известно време с рак на белия дроб в четвърти стадий и е починал в дома си в Лос Анджелис, Калифорния, в четвъртък вечерта, предава TMZ.



"Джордж Браун почина на 16 ноември 2023 г. в Лос Анджелис след битка с рак“, каза представител на Браун пред изданието.

George "Funky" Brown, the long-time drummer and co-founder of Kool & The Gang, has died at the age of 74.



