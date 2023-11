Рапърът Диди се споразумя извън съда с Каси по обвиненията в побой и сексуално насилие

Делото, което певицата Каси заведе срещу рапъра и музикален продуцент Шон "Диди" Кумс по обвинения в побои и сексуално насилие, бе уредено извън съда. Това обявиха двамата изпълнители само ден след като искът бе внесен в съда, съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Споразумението бе оповестено в изявление на адвоката на певицата, чието истинско име е Касандра Вентура. В изявлението се посочва, че двете страни са постигнали взаимноизгодно споразумение снощи. Повече подробности не се съобщават, пояснява БТА.

Ден по-рано стана известно, че Каси, която е на 37 години, е завела дело срещу 54-годишният Кумс във федерален съд в Ню Йорк с твърдение, че Кумс я е въвлякъл в своя "показен, забързан и изпълнен с наркотици начин на живот" скоро след като се запознала с него и подписала договор с лейбъла му, когато тя била на 19, а той - на 37 години, през 2005 г.

Диди категорично отрича обвиненията, каза адвокатът му.

