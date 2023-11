Най-сексапилният плешив мъж за 2023 г. е...

Изданието Reboot подреди класацията с най-сексапилните плешиви мъже в света за 2023 година. В борбата за титлата бяха здравеняци и богаташи като Вин Дизел, Джеф Безос и Джейсън Стейтъм.

Но първо място грабна не кой да е, а принцът на Уелс, бъдещият крал, съпруг на Кейт - принц Уилям.

Следващият крал на Великобритания успя да детронира Вин Дизел от първото място. Изданието подреди чудноватата класация на база броя на интернет търсенията на известни плешиви мъже без ризи или голи. Но това не е единственият признак, по който са подредени сексапилните плешивци.

