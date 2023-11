Леонардо ди Каприо разкри целта, която иска да постигне преди да навърши 50

Леонардо ди Каприо сподели, че има само едно желание, което иска да изпълни, преди да навърши 50 години.



Холивудската звезда, чийто най-нов проект е новия филм на Мартин Скорсезе Killers of the Flower Moon ("Убийците на цветната луна"), сподели мечтата си в ново интервю за американското сутрешно шоу Good Morning America.



Носителят на Оскар, който навърши 49 години по-рано този месец, беше попитан каква цел би искал да постигне, преди да достигне важната възраст през ноември.

"Ти си на 49 – как, по дяволите, се случи това?“ водещият Крис Конъли попита Ди Каприо, който отговори: "Нямам представа.“ След това Конъли попита актьора какво би искал да прави, преди да навърши 50. Той каза на водещия: "Хм, добър въпрос. Знаеш ли какво? Само още един филм. Още един филм."



Това е потвърждение, че актьорът не планира почивка, след като завърши снимките на Killers of the Flower Moon - адаптацията на Скорсезе по нехудожествената книга на Дейвид Гран.



Филмът, в който участват още Лили Гладстон и Робърт де Ниро, документира поредицата от убийства, които измъчват индианското племе Осейдж в Оклахома през 20-те години на миналия век, след като на тяхната земя е открит нефт. Случаят се смята за първото разследване на убийство на ФБР, пише The Independent.



В петзвездната рецензия на филмовия критик Кларис Лоугри филмът е описан като носещ "традиционните фиксации на Скорсезе: изгнилата сърцевина на човешкото сърце; как властта поражда импулса за разрушение; митовете за каубоите и престъпниците и мръсната истина за тях".



Ди Каприо обикновено внимателно избира ролите си – от 2015 г. той се е снимал само в четири филма: "Завръщането“, "Имало едно време в Холивуд“, "Не поглеждай нагоре“ и най-пресния проект на Скорсезе.



Какъв ще бъде следващият му филм, предстои да видим, но актьорът, който също е продуцент, е готов да си сътрудничи със Скорсезе за осми път по друга адаптация на една от книгите на Гран: "Облогът".



Книгата, публикувана по-рано тази година, разказва историята на оцелели след корабокрушение, които шест месеца след завръщането си у дома са обвинени от трима мъже, че са отвлекли кораба им.



За 49-ия си рожден ден Ди Каприо организира звездно парти в Бевърли Хилс, Лос Анджелис.



В медиите циркулура информация, че звезди като Салма Хайек, Бионсе, Джей Зи, Рита Ора, Тайка Уайтити, Ким Кардашиян, Тоби Магуайър и Кейт Бекинсейл са присъствали, припомня "Фокус".



Лейди Гага, Крис Рок и Оливия Уайлд също бяха в списъка с гости на партито. След грандиозния купон онлайн се разпространи видео на актьора, който рапира за гостите си.