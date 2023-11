И Кейт Мидълтън започна да нарушава грубо кралския протокол (ВИДЕО)

Членовете на британското кралско семейство, сред които престолонаследника принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън, се срещнаха с ръководителя на Южна Корея Юн Сок Йол и жена му Ким Коен Хи във Великобритания. Кралски анализатори обаче отбелязаха голям гаф на Кейт по време на официалното събитие.

Когато двойките бяха представени един на друг, те присъстваха на парада на конната гвардия в Лондон, където ги очакваха крал Чарлз и кралица Камила. Кейт направи поклон пред бащата на съпруга си, но не направи реверанс към Камила, а това е грубо погазване на протокола на кралското семейство, пише New York Post.

Love the way William (probably) said, "Catherine, let's go."#PrinceandPrincessofWales #RoyalVisit pic.twitter.com/6nimfcLZ84