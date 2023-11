Озоновата дупка над Антарктида се разширява

Озоновата дупка над Антарктида се увеличава през пролетта в Южното полукълбо, съобщи АФП, предава БТА.

През последните 20 години размерът на дупката в озоновия слой се увеличава всяка пролет, независимо от забраната на някои химически субстанции, които биха могли да допринесат за изтъняването, се казва в научно изследване, публикувано през тази седмица.

Озоновият слой предпазва Земята от опасната слънчева радиация.

