Откриха неизвестни досега колонии от императорски пингвини в Антарктида

Учени са забелязали неизвестни досега колонии от императорски пингвини в Антарктида на нови сателитни изображения, предаде Асошиейтед прес.



Императорските пингвини, считани за "почти застрашени" от изчезване, са най-големите пингвини в света. Те отглеждат малките си по време на антарктическата зима върху участъци от замръзнал морски лед. Ако обаче ледът се разпадне, преди пиленцата да се оперят, повечето от тях ще загинат, пише БТА.



Според новото изследване някои императорски пингвини преместват колониите си, тъй като топящият се лед в резултат на изменението на климата застрашава местата за размножаване.



Една колония от пингвини близо до залива Халей изглежда се е преместила на около 30 километра на изток, отбелязва Питър Фретуел, изследовател от Британската антарктическа служба. Той допълва, че нестабилните условия, започнали през 2016 г., са направили старото местоположение опасно.

Scientists have discovered four previously unknown colonies of emperor penguins on the edges of Antarctica.



Read more @YaleE360: https://t.co/a12MNnaAf0 pic.twitter.com/19DXx442BX