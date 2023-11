Китайският „Чжужун“ откри възможни следи от водна активност на Марс

Радарите на китайския марсоход „Чжужун“ откриха 16 неправилни геоложки клина, заровени под обширна равнина в северното полукълбо на Марс, съобщи китайската агенция Синхуа.

Съвместният екип, ръководен от изследователи от Института по геология и геофизика към Китайската академия на науките, идентифицира по данните от радарите клинове с форма на неправилни многоъгълници на дълбочина 35 метра. Това стана в рамките на пътуване на марсохода от около 1,2 км, резултатите от което бяха публикувани в списание „Нейчър Астрономи“, пише БТА.

Откритието предполага широко разпространение на такива клиновидни образувания под равнината Утопия, най-големия сух басейн на Марс, смятат учените. Изследователите предложиха, че многоъгълните клинове вероятно са се образували от циклите на замръзване и размразяване на Марс.

