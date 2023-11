Най-големият айсберг в света е застрашен от стопяване скоро (СНИМКИ)

Най-големият айсберг в света A23a ще започне бързо да се топи през следващите месеци и е заплашен от изчезване, казаха пред репортери учени от руския Арктически и антарктически научно-изследователски институт (ААНИИ), цитирани от ТАСС.

В средата на ноември А23а в резултат на дрейф бе изхвърлен в открити води в Южния океан. Айсбергът има обща площ 4,2 хиляди квадратни километра, т. е. близо два пъти повече от Лондон.

„Според специалисти от Центъра за ледена и хидрометеорологична информация към ААНИИ през следващия месец той ще навлезе в морето Скотия, където скоро ще престане да съществува“, казаха от пресслужбата на руското научно учреждение, цитирани от БТА.

The world's largest iceberg is on the move for the first time in more than three decades. At almost 4,000 square kilometers, the Antarctic iceberg called A23a is roughly three times the size of New York City https://t.co/MD2UKvnN1k pic.twitter.com/cEd6o3jqXe