Приятелката на Ал Пачино: Не се виждам в булчинска рокля (ВИДЕО)

Нур Алфала, жената, от която Ал Пачино има дете, се оказа, че не е от хората, които си представят да се видят в булчинска рокля.

В разговор за "TMZ Ноор" 29-годишната сподели: "Не съм от тези, които искат сватба, и не мисля, че с Ал ще се обвържем до такава степен". Въпреки това "празниците ще прекарат заедно".

Noor Alfallah on Al Pacino: "Al? Al Pacino? I love him"



She also said that they have no plans to get married (apparently they don't want to) and that they will spend the holidays together as a family.



Video from November 28th! pic.twitter.com/utF2qQpiwc