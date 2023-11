Звезда от "Сексът и градът" и "Спешно отделение" почина на 93 години

Почина Франсис Стърнхаген, 93-годишна американска актриса и познато лице от популярни сериали като „Бар Наздраве“, „Спешно отделение“, „Сексът и градът“ и „Разобличаване“, съобщи АП.

Телевизионните зрители я познават в ролята на богатата баба на д-р Джон Картър в дългогодишния сериал „Спешно отделение“. В „Бар Наздраве“ тя играе Естер, майката на редовния клиент Клиф, което ѝ носи 2 номинации за „Еми“. В последно време имаше постоянна роля в „Сексът и градът“ като Бъни Макдугъл, твърдоглавата свекърва на Шарлот - роля, която ѝ донесе трета номинация за „Еми“, а също така играе майката на Кира Седжуик в „Разобличаване“. През дългата си кариера печели две награди „Тони“, пише още БТА.

A fond, appreciative farewell to wry, spry, sparky star of stage and screen, Frances Sternhagen, gone at 93. pic.twitter.com/YnxvFJ3wNN