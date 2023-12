Секси мажоретка на 77: Доли Партън възхити феновете си (ВИДЕО+СНИМКИ)

Доли Партън възхити всичките си почитатели с последното си изпълнение в Деня на благодарността. Неостаряващата 77-годишна кънтри певица буквално заслепи тълпата, като се облече като мажоретка на „Далас Каубойс“ за представянето си на полувремето по време на мача на отбора на НФЛ срещу тима на „Вашингтон Командърс“ в четвъртък.

Иконата на кънтри музиката се появи в изрязано и супер късо синьо горнище, елек в бяло на сини звезди, оскъдни бели дънкови шорти, съчетани с широк бляскав колан.

Феновете буквално бяха смаяни от вида или по-скоро от топ формата на певицата, а един потребител на социалните медии нарече Партън „национално съкровище“.

Dolly Parton is a god damn national treasure. pic.twitter.com/qHtPtSSYTG — Danny Deraney (@DannyDeraney) November 23, 2023

„Доли Партън е на 77, а е по-гореща от мен“, написа друг потребител на Twitter.

„По дяволите……. Доли Партън изглежда по-добре от истинските мажоретки“, написа трети фен на звездата, а четвърти добави: „Доли Партън е все така гореща и на 77 години“.

Легендата на кънтри музиката, която наскоро издаде нов албум, изпълни някои от своите хитове като 9 to 5 и Jolene, като същевременно изпълни кавъри като We Are the Champions и We Will Rock You.

Зашеметяващата тийнейджърска униформа на мажоретка (в цветовете на отбора на „Далас Каубойс) определено стоеше доста ефектно на певицата, която е запазила формата си от своите младини.

I’m going to need Dolly to stop trying to walk back and forth in these heels and holding on for dear life. #DollyParton #DallasCowboys pic.twitter.com/Ls6GeLUHfb — SincerelyB Blogging - #ThisMyNitch (@SincerelyBlogg) November 23, 2023

Партън има дълга история на смели модни изявления, дори преди да стане известна.

В октомврийско интервю за вестник Guardian, музикалната икона разкри, че е базирала емблематичния си външен вид на типичния образ на „градската скитница“, местната жена, която носи високи токчета и тесни поли. Доли е имала конкретен пример за такава жена в своя град, докато е растяла.

„Тази жена беше пищна, носеше яркочервено червило и дълги червени нокти“,каза Партън пред изданието. Певицата добави: „Тя носеше обувки с високи токчета, къси поли и изрязани блузи, а аз просто я смятах за красива.“

Изпълнителката обясни още: „Когато хората казваха за тази жена, че е „боклук“, аз винаги си мислех, че искам да стана точно като нея, когато порасна.“

Легендарната певица обаче си припомни как нейният дядо проповедник не бил развълнуван от външния ѝ вид и понякога я наказвал физически за провокативните ѝ тоалети, пише още Tialoto.bg.

„Бях готова да платя за това“, каза Партън. „Аз съм много чувствителна, но не и особено дисциплинирана. Чувствата ми бяха наранени, когато ми се караха и ме биеха. Но в мен имаше една част, която беше готова да се бори здраво, за да постигне това, което иска“.

След няколко десетилетия, в които поддържа своя горд, пищен, но и крещящ външен вид, Партън казва, че все пак винаги е останала вярна на себе си.