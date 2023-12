Джонатан, най-старата костенурка на света, отпразнува 191-ия си рожден ден

Най-старото сухоземно животно в света, костенурка на име Джонатан, отпразнува 191-ия си рожден ден на остров Света Елена, съобщи ЮПИ.

Точната възраст на Джонатан не е известна, но той е бил поне на 50 години, когато е бил докаран на Света Елена от Сейшелските острови през 1882 г., което го прави поне на 191 години, а вероятно е на много повече, съобщиха от „Рекордите на Гинес“.

