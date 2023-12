Историческите кралски бижута: Кейт Мидълтън сложи любимата диадема на принцеса Даяна (СНИМКИ)

Кейт Мидълтън блестя с диадема "Любовен възел", докато присъстваше на годишния прием на дипломатическия корпус в Бъкингамския дворец във вторник, като за бляскавото събитие облече отново розова блестяща рокля на Jenny Packham, предава PageSix.

41-годишната принцеса носеше любимата диадема на принцеса Даяна, която включва диаманти и елегантни перли и се превърна в любима на новата принцеса на Уелс. Тя е носила диадемата многократно след Дипломатическия прием през 2015 г., включително на различни държавни банкети през годините.

Princess Catherine has previously worn the exact same look at the wedding of Crown Prince Hussein and Princess Rajwa but she still looks fabulous! pic.twitter.com/BOJiSGuuxb — Women of Windsor (@WomenofWindsor) December 5, 2023

Кейт съчета диадемата с малка диамантена брошка и обеци Greville Chandelier, сантиментален комплект от колекцията на покойната кралица Елизабет II. Съпругата на принц Уилям преди това носеше същата рокля и бижута през юни за кралския сватбен прием на престолонаследника принц Хюсеин и Раджва ал Саиф в Йордания.

I don't think Catherine the POW was very bothered by Scabies' book. She continues on her way, being a working mother and showing up for parties looking like a goddess.

I think William is the one who is angry. Not overly so, but H is a (d)ick.

W&C are happy and well and in love. pic.twitter.com/i1wMvoBTme — Suburban Duchess (@SuburbanDuchess) December 6, 2023

Лятното събитие отбеляза първия път, когато принцесата на Уелс носеше обеците, които кралица Елизабет получи като сватбен подарък от майка си.

Кралицата-консорт Камила също отдаде почит на покойния монарх, като носеше тиарата на Момичетата на Великобритания и Ирландия, която кралица Елизабет е получила като сватбен подарък от баба си, кралица Мери.

If I’m being brutally honest I am actually very disappointed that we’re hardly any pictures of the king and queen tonight. It was mainly William and Catherine. These were the only images of the king and queen tonight. #KingCharlesIII #QueenCamilla pic.twitter.com/1JrhckrgUg — Gem 💎🇬🇧🇬🇧 (@g3mmava1entin3) December 5, 2023

Тя избра детайлно изработена рокля с бяло палто с триизмерни флорални мотиви, украсена с масивна диамантена брошка, известна като стомах, съответстваща гривна и групирани диамантени обеци.

Както Камила, така и Кейт носеха и Ордена на кралското семейство на кралица Елизабет II - жълт пояс с портрет на покойния монарх в младите ѝ години, който се връчва на жените членове на кралското семейство за държавни банкети.

Докато Мидълтън носеше тъмносин пояс, обозначаващ ранга ѝ на Дама на Великия кръст на Кралския викториански орден, Камила - както и крал Чарлз III и принц Уилям - носеха по-голям, светлосин пояс на "Order of the garter".