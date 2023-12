Брайън Адамс изнесе четвърти концерт в София снощи

"Някога обичал ли си наистина българска жена", изпя Брайън Адамс в София, и това бе само една от изненадите от неговия четвърти концерт у нас.

Финалът на един от най-големите му хитове Have You Ever Really Loved A Woman?, от 1995 година, бе изпълнен пред хилядите фенове в „Арена София“ като Have You Ever Really Loved A Bulgarian Woman?. Преди това, на You Belong To Me, канадската звезда обяви „конкурс“ за най-добър танцьор. За целта няколко камери следяха отблизо най-добре танцуващите в залата.

В края на двучасовото изпълнение Адамс обяви, че ще има „концерт по желание“, чиято кулминация бе All For Love, хит отпреди точно трийсет години, записан със звездните му колеги Род Стюарт и Стинг.

Публиката чу и съвсем нови парчета от създадения по време на пандемията 15-и албум So Happy It Hurts, сред които On The Road, Kick Ass, Never Gonna Rain, Always Have, Always Will, както и едноименната песен. Докато звучеше So Happy It Hurts, в залата, над главите на хората, „кръжеше“ надуваема кола – символ на албума и на турнето.

Вечерта на 8 декември ще се запомни и с две лични посвещения. Преди It's Only Love, записана през 1984 година в дует с Тина Търнър, Брайън Адамс каза, че тази пролет е загубил скъп приятел и колега, а музиката – едно от най-големите си имена. Адамс пя и за своята майка Елизабет Джейн Адамс, която е на 94 години. Сподели, че тя е човекът, който го е насърчил да остави училището на заден план и да се отдаде на музиката, щом това го прави щастлив, съобщава БТА.

Everything I do, Cuts like a knife, Run to you, Can't Stop This Thing We Started, Please Forgive Me, One Night Love Affair, The Only Thing That Looks Good on Me Is You, 18 til I Die бяха част от 25-е песни, които звездата изпълни в "Арена София". Част от тях звучаха акустично. На сцената бяха поставени три стойки с микрофони, така че Брайън Адамс да бъде по-близо до зрителите от страничните сектори.

Брайън Адамс е роден на 5 ноември 1959 г. в Кингстън, Онтарио, и от дете пътува из Европа и Близкия изток, тъй като родителите му са дипломати, а през 1973 г. отново се установяват в Канада. Започва музикалната си кариера на 15 години, когато напуска училище. На 17 години изпраща няколко демозаписа на „A&M Records“, а на 18 подписва първия си договор.

1981 е годината, в която Брайън Адамс провокира музикалните фенове и в Съединените щати. Вторият му албум „You Want It, You Got It“ е издаден в САЩ и последван от 6-месечно турне, в което канадецът подгрява „Кинкс“ и „Форинър“.

Първият световен успех за Адамс идва с третия му албум „Cuts Like a Knife“ (януари 1983) и синглите „Straight from the Heart“ и „Run To You“. Снима се в два филма – „Pink Cadillac“ (1989) на Клинт Истууд и „House of Fools“ (2002) на Андрей Кончаловски.

Носител е на множество отличия, като има три номинации за „Оскар“, пет номинации за „Златен глобус“, награда „Грами“ и 20 награди „Джуно“.

Известно е, че освен талантлив музикант, той е и фотограф. Негови снимки са публикувани във „Венити феър“, „Харпърс базар“, „Джейн“, „Интървю“. През 1994 г. е сред малцината, поканени да снимат кралица Елизабет Втора на нейния златен юбилей, а година по-късно издава книга с авторски снимки „Американски жени“. Тогава вниманието на медиите е привлечено и от негова фотосесия на момичетата от „Тату“.

Брайън Адамс бе за първи път в София на 29 ноември 2006 г., когато пя пред 5000 фена в Зимния дворец. Десет години по-късно концертът бе пред два пъти по-голяма публика в „Арена Армеец”. И двата концерта бяха последна спирка от европейското му турне.