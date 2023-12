Зак Ефрон получи звезда на Алеята на Славата в Холивуд (СНИМКИ)

Зак Ефрон отдаде почит на покойния актьор Матю Пери за това, че го е мотивирал да достигне следващия етап от кариерата си, след като заснеха заедно комедията "Отново на 17", по време на речта си на Алеята на славата в Холивуд.

36-годишната звезда от "High School Musical" беше почетена със звезда на Алеята на славата в категорията за филми вчера, а режисьорът на "Железният нокът " Шон Дъркин и колегата му Джеръми Алън Уайт произнесоха реч на събитието заедно с актьора от "Топ Гън" Майлс Телър.

Преди да открие звездата си, Ефрон описа отличието като "толкова сюрреалистично" и "просто безумно" да бъде част от холивудската традиция.

"Наистина искам да спомена и някого, който не е тук днес, а именно Матю Пери, който беше толкова любезен и щедър с мен, когато работихме по "Отново на 17", каза той. "Сътрудничеството с него... беше толкова забавно и наистина ме стимулира и мотивира по много начини. Наистина ме тласна към следващата глава от кариерата ми, за което много ти благодаря, Матю. Мисля за теб много днес."

Ефрон, който изигра Трой Болтън във филмите от "High School Musical", каза също, че е "безкрайно благодарен" на режисьора Кени Ортега, който седеше в публиката.

"Все още мисля за него всеки ден, все още си пея песните под душа. Напред, диви котки", откровено призна Ефрон.

Майлс Телър, който през 2014 г. участва заедно със Зак Ефрон в "Този неприятен момент", описва актьора като "тройна заплаха", казвайки че той е комбинация от "огромен талант, невероятна работна етика и лице над средното".

"Няма вид филм, в който Зак да не се е снимал и да не се е отличил", каза 36-годишният Телър и добави: "Той е пял и танцувал и се е държал достойно срещу Хю Джакман, което, ако сте гледали "Оклахома!" или (Момчето от Оз), е наистина впечатляващо.

"След снимките на "Отново на 17" Матю Пери впоследствие каза, че е бил толкова впечатлен от твоите комедийни способности, че е казал, че ако някога има биографичен филм за него, той би искал ти да го играеш. И знам колко много означава това за теб. Той е един от най-великите за всички времена."

Зак Ефрон стана известен с участието си в наградения с "Еми" филм на Disney Channel "High School Musical" през 2006 г., като се върна към ролята си на Трой Болтън в две продължения.

Оттогава насам кариерата му е разнообразна - от ролята на известния сериен убиец Тед Бънди в "Изключително зъл, шокиращо зъл и подъл" до ролята на любовния интерес на Зендая в хитовия музикален филм "Най-великият шоумен".

Сред другите му забележителни роли са "Отново 17" заедно с Пери, "Спасители на плажа" редом до Дуейн Джонсън-Скалата, "Съседи 2" със Сет Роугън и хитовия мюзикъл "Лак за коса" от 2007 г., включващ в състава си известни лица, сред които Джон Траволта.

По време на речта си Ефрон благодари на своите "първи фенове" - семейството си.

"Знам, че е имало много жертви, които вие сте направили за мен през живота ми, и това няма как да бъде лесно, но ви благодаря, че вярвахте в мен, вие сте причината да съм тук днес. Така че това е много специално. Това, че и двамата сте тук, означава всичко на света за мен.", каза Зак на родителите си.

Тази година видяхме Зак Ефрон в ролята на Кевин фон Ерих, който беше седнал в публиката, в "Железният нокът", който разказва истинската история на братята фон Ерих, влезли в историята на борбата.

Американският актьор описва това като "едно от най-удовлетворяващите и пълноценни преживявания в цялата ми кариера досега".

Колегата му Джеръми Алън Уайт, който играе другия брат фон Ерих заяви, че това, на което се възхищава най-много в Ефрон, е как подкрепя актьорите и екипа си: "Той ни подкрепя, иска да сме в най-добрата си форма през цялото време", каза той.

Звездата от "Мечката" добави: "За мен той е безкористен и без его, сякаш Зак Ефрон не знае, че всъщност е филмова звезда. Затова всички ние сме тук днес, за да му напомним и да поставим голяма звезда в земята с неговото име, така че Зак никога да не забрави".

Режисьорът на "Железният нокът" Дъркин заяви, че е искал да работи с Ефрон от "повече от десетилетие".

"Когато тръгнах да избирам актьор за ролята на Кевин в "Железният нокът", трябваше да намеря някой, който е готов да се подложи на физическа трансформация и да приеме строгия ангажимент към живота на борец. Но по-важното е, че трябваше да бъде мил, добър, добър човек. Много е трудно да се намерят тези качества в един актьор, но в рамките на няколко минути след срещата ми със Зак разбрах, че той е това. ... Зак, твоята доброта е това, което те отличава, приятелю. Да работя с теб през последните няколко години, беше истинско удоволствие.", каза в речта си режисьорът.

Междувременно догодина Ефрон ще се снима в романтичната комедия "Семейна афера" (A Family Affair) заедно с Никол Кидман и Джоуи Кинг, както и ще се събере отново с Питър Фарели за фентъзи комедията "Рики Станики".

Зак веднъж вече засне филм под режисурата на Фарели. В "The Greatest Beer Run Ever" той си партнираше с носителя на "Оскар" Ръсел Кроу.

През 2020 г. Ефрон продуцира и води хитовия сериал на Netflix "Down To Earth With Zac Efron", в който той изследва устойчиви начини на живот, който беше отличен с наградата "Daytime Emmy" за изключителен водещ на дневна програма.