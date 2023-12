Карди Би потвърди, че с Офсет вече не са заедно

Карди Би потвърди, че двамата с рапъра Offset (Офсет) са наистина разделени.

По-рано певицата заяви в Instagram, че "не мисли", че сегашният ѝ съпруг ѝ е изневерявал, но и не се интересува да знае истината. "Не ми е интересно да разбера, защото отскоро съм сама", каза тя на последователите си. "Просто не знам как да го кажа на света", допълни.

Cardi B reveals she is single, confirming break up with Offset. pic.twitter.com/5sZsQ5enCw