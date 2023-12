Доди ал Файед и неговите пороци довели до катастрофата, убила него и принцеса Даяна

Купонът в частното бунгало на известния хотел Бевърли Хилс в Лос Анджелис е в разгара си. В единия ъгъл е момичето на Бонд - Брит Екланд, която отпива от чаша с шампанско, а в другия ъгъл холивудска звезда е заобиколена от кикотещи се фенки.

Докато тапите на шампанското гърмят, един мъж стои тихо и безмълвно наблюдава случващото се.

Купонът продължава три дни, гости идвата и си отиват по всяко време на деня и нощта, но Доди ай Файед не спи. Това беше едно от неговите прословути партита „3Cs“ – шампанско, кокаин и хайвер, по време на които Доди стои буден през цялото време, смъркайки промишлени количества кокаин пред очите на гостите си.

Нестихващата страст на Доди към кокаина бе услужливо пропусната от авторите на сериала “Короната”, който се фокусира единствено върху лятната му афера с принцеса Даяна, пише DailyMail.

Пол Коен среща Доди ал Файед през 1980 г. - годината, в която той пристига в Холивуд, дълго време преди синът на египетският магнат Мохамед Ал Файед да спечелили награда “Оскар” за филма “Огнени колесници”. Филмовата компания на Доди “Goldcres” е финансирана от неговия баща, който желае от все сърце да създаде работни навици на своя своенравен син.

Коен, роден в Лондон, холивудски мениджър на таланти, който е представен на Доди от актрисата Брит Екланд. „Брит познаваше Доди от Лондон. Когато Доди дойде в Ел Ей, тя каза: „Трябва да се срещнеш с този мой приятел“.

„Доди нямаше интерес да прави “Огнени колесници”. Голямата любов на живота му не бяха жените или филмите. Беше кокаина. Хората смятат Доди за голям прелъстител, защото се е снимал с прекрасни актриси като Брук Шийлдс и Уинона Райдър и, разбира се, заради връзката му с принцеса Даяна. Но той беше странно несексуален. Той предпочиташе да приема индустриални количества кокаин, да се изолира, като често падаше в капана на параноята. Жените го желаеха, тъй като изглеждаше добре и щедро раздаваше парите си”, разкрива Коен.

“През всичките години, в който го познавах, никога не съм оставал с впечатлението, че е женкар. В началото те се чудиха дали е гей, защото проявяваше незначителен интерес към жените наоколо. Когато го опознах, осъзнах, че той просто не се интересува от секса.

Непрекъснато му се предлагаха мъже и жени, но той ги отхвърляше. Всички в Холивуд бяха наясно с пристрастеността му към наркотиците”, продължава шокиращия си разказ холивудският мениджър.

„За мен е немислимо, че Доди не e посягал към дрогата, когато е бил с Даяна. Не мисля, че тя е подозирала за неговата зависимост, защото двамата са били заедно прекалено кратко време, но ако авторите на “Короната” бяха разговаряли с някой от приятелите на Доди, то употребата на кокаин щеше да нещо, за което те щяха да се сетят първо. Кокаинът владееше живота му”, категоричен е Пол Коен.

Режисьорът на “Огнени колесници” Дейвид Пътнам пък разказва, че в един от малкото дни, в които Доди се е появявал на снимачната площадка, той го е изгонил. Причината? Предлагал на актьорите кокаин.

„Беше много неприятно. Той беше едно от най-мързеливите човешки същества, които някога съм срещал. Така че идеята той да бъде изпълнителен продуцент винаги попарваше надеждите ми, защото той бе заинтересован колкото средностатистическа бълха”, твърди Дейвид Пътнам.

Пол Коен е по-благосклонен към стария си приятел. „Доди беше сладък и срамежлив, това е едно от нещата, които “Короната” показа. Той беше изгубена душа. Искаше всички да са щастливи, но самият той никога не изглеждаше щастлив. Доди беше щедър приятел, но винаги имах чувството, че вътре в него зее някаква празнота.

Очевидно беше нещастен, заради сложната връзка с неговия баща. Доди отчаяно искаше одобрението на баща си. Той водеше охолен начин на живот, но не беше спечелил нито цент. Живееше благодарение на милостта на баща си. Когато Мохамед се обаждаше, Доди зарязваше всичко. Казваше: “Това е шефът”. Беше като малко момче”, спомня си Коен.

Доди получава по 100 000 долара на месец от баща си Мохамед и наема къща на плажа в Малибу, във висините на Бевърли Хилс, но предпочита да се подвизава в бунгало за 1900 долара на нощ в хотел ”Бевърли Хилс” на Сънсет Стрип, където са отсядали звезди като Мерилин Монро и Чарли Чаплин.

„Той беше тих и елегантно облечен. Носеше най-красивите копринени ризи, винаги с разкопчано копче, и беше невероятно добре поддържан. Партитата му бяха легендарни. През осемдесетте не можеше да отидеш на парти в Холивуд и да не видиш кокаин. Но никога не съм виждал наркотици в такъв мащаб като на купоните на Доди, преди или след това.

Влизаш в бунгалото му и на всяка маса ще има купи с дрога. Той имаше сребърни чинии на масичката за кафе, отрупани с наркотици. Не се стараеше да крие кокаина. Партитата продължаваха по три дни, хора идваха и си отиваха по всяко време на денонощието, но Доди беше там и взимаше наркотици през цялото време. Шампанското се лееше, хайверът никога не свършваше”, описва Коен сбирките на Доди.

Пол Коен обаче уточнява, че не всички гости на партитата на ал Файед са се друсали. Доди е свързван със звезди от ранга на Барбра Стрейзънд, Брук Шийлдс, Джулия Робъртс и дъщерята на Франк Синатра Нанси, както и с поредица от модели, включително Мари Хелвин и бившата изгора на принц Андрю - Ку Старк. Партита му са посещавани и от Джак Никълсън и Марлон Брандо, но никоя от тези знаменитости не посягала към кокаина... Напротив, когато осъзнали за проблема на Доди, се отдръпнали от него, твърди Коен.

Заради употребата на кокаин параноята на Доди нараства и той започва да се притеснява, че може да бъде отвлечен. Наема бронирана лимузина с шофьор и въоръжена до зъби охрана.

По това време в медиите широко се отразяват няколко случая на отвличания. Франк Синатра-младши е отвлечен от похитители няколко години по-рано, а съпругата на изпълнителен директор, който работи за медийния магнат Рупърт Мърдок, е похитена и убита от банда, която я взема за тогавашната съпруга на Мърдок Анна.

„Доди познаваше наследника на Гети, който беше отвлечен в Италия и това подхранваше неговата параноя. Рядко излизахме. Доди не ядеше много заради наркотиците, но когато го правеше, му сервираха в стаите. При него идваха фризьори, маникюристи и масажисти. Беше доста самотен”, разкрива още Коен.

Всичко обаче се променя, когато Доди среща принцеса Даяна през лятото на 1997 година. По това време лейди Ли е съкрушена, след края на връзката си с хирурга Хаснат Хан, а Доди е сгоден за модела Кели Фишър.

Насърчен от баща си, Доди ухажва Даяна на фамилната суперяхта, докато Кели се намира на по-малък плавателен съд за кратко пътуване.

„Не мисля, че Даяна е имала представа, че той е бил с нея през деня и е спал с мен през нощта“, споделя по-късно Кели Фишър пред мениджъра си Пол Коен.

