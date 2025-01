Частeн американски космически апарат, поел към Луната, направи СНИМКA на Земята

Частен американски космически апарат, който се отправи към Луната, направя впечатляващи снимки на Земята една седмица след изстрелването си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Апаратът на компанията "Файърфлай аероспейс" (Firefly Aerospace), който все още обикаля около нашата планета, се очаква да стигне крайната си точка - Луната, след повече от месец. Модулът "Блу гоуст" (Blue Ghost) изпрати снимки и видео на Земята. Тексаската компания публикува фотографиите в петък.

A private US spacecraft headed to the moon captures a glorious view of Earth https://t.co/DzLR8GKIKI