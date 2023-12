Според учени чумата от 14 век е довела до слабост към вредната храна

Според учени чумата, изтребила 60 процента от европейците, е довела и до слабост към вредната храна сред хората, съобщи "Дейли мейл".

Според експерти чумата, опустошила Европа през 14 век, е променила състава на бактериите в човешката уста.

Втората чумна епидемия от средата на 14 век, позната като Черната смърт, е довела до смъртта на 60 процента от хората, живеещи на Стария континент, както и до исторически промени. Според научно изследване тази епидемия е свързана с любовта към вредната храна днес заради промените в диетата и хигиената. Анализ на калцифицирана зъбна плака на скелети показва, че доминантната бактерия в човешката уста днес се свързва с бедна на фибри и с високо съдържание на въглехидрати храна.

