И на тази Коледа Марая Кери оглави класацията на „Билборд“ за сингли

Марая Кери предпразнично оглави класацията на "Билборд" за сингли с All I Want for Christmas Is You от 1994 г., съобщи сайтът на изданието.

За 13-и път певицата се изкачва на най-високата позиция в чарта с коледния си хит.

Сингълът на Марая Кери All I Want for Christmas is You за първи път влиза в топ 10 на чарта на "Билборд" за сингли през декември 2017 г. Две години по-късно, през декември 2019 г., песента от албума "Merry Christmas" се изкачва до първата позиция, която запазва в продължение на три седмици. През 2020, 2021 и 2022 г., в периода около Коледа, All I Want for Christmas is You отново се позиционира на върха в класацията Хот 100. И тази година това се повтаря.

Хитът на Кери измести от челното място Бренда Лий и парчето ѝ Rockin' Around the Christmas Tree, чиято оригинална версия е от 1958 г. Сингълът оглавяваше чарта последните две седмици, като се изкачи на върха в подреждането на "Билборд" за първи път от 65 години.

Коледни хитове доминират в челната петица на класацията. Третата позиция е за Боби Хелмс и Jingle Bell Rock от 1957 г. Веднага след него се нарежда групата "Уам" с Last Christmas от 1984 г.

На пето място е Бърл Айвс с A Holly Jolly Christmas, издадена през 1964 г. Тя се изкачва две позиции спрямо миналата седмица, пише БТА.