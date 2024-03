Карол Джи - първата латиноамериканка, обявена за Жена на годината на "Билборд"

Колумбийската звезда Карол Джи сътвори историята на церемонията по връчването на наградите "Жените в музиката" на "Билборд", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"За първи път в историята латиноамериканка е обявена за Жена на годината", с тези думи Карол Джи започна речта си, приемайки отличието. В чест на невероятното постижение изпълнителката произнесе останалата част от речта си на испански език.

Колумбийката получи наградата си на церемония в Ингълуд, Калифорния, след като беше представена от актрисата София Вергара.

"This might be the most significant recognition of my career." - @karolg accepts the WOMAN OF THE YEAR award at #BBWomenInMusic. 🏆



Watch the full show at https://t.co/qimuyznLsQ pic.twitter.com/8TL2KUfUaY