Обвиниха Вин Дизел в сексуален тормоз

Бивша асистентка на актьора Вин Дизел подаде в четвъртък съдебен иск срещу него, в който твърди, че той я е нападнал сексуално през 2010 г., и че е била уволнена само няколко часа по-късно, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

В иска, подаден в съд в Лос Анджелис, Аста Джонасън твърди, че Дизел я е нападнал в хотелска стая в Атланта, където е работел по филма "Бързи и яростни 5 - Удар в Рио".

Представители на Дизел по правни въпроси и връзки с обществеността не са отговорили още на запитванията за коментар.

"Сексуалният тормоз на работното място никога няма да спре, ако влиятелните мъже са защитени от отговорност", казва Клер-Лиз Кътли, адвокатка на Джонасън, в писмено изявление. "Надяваме се смелото ѝ решение да проговори да помогне за промяна и да даде сили на други жертви".

В иска си Джонасън твърди, че Дизел е опипвал насила гърдите ѝ и я е целунал, след като е прекарал една нощ, забавлявайки се с няколко жени в хотелския си апартамент. Тя се опитала да се изплъзне и избягала в банята, но той я последвал. След това актьорът я принудил да го докосне, преди да я притисне до стената и да мастурбира пред нея.

Vin Diesel has been accused of sexual battery by his former assistant who claims he assaulted her in a Georgia hotel in 2010 when 'Fast Five' was filming https://t.co/N0ZKmEJAAb