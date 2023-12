Втори арестуван за откраднатата инсталация на Банкси в Лондон (ВИДЕО)

Втори заподозрян беше арестуван за предполагаема кражба на произведение на художника Банкси на знак "Стоп", украсен с три военни дрона, съобщи лондонската полиция в неделя, предаде Асошиейтед прес.

Около 40-годишен мъж е в ареста по подозрение за кражба и нанасяне на щети. 23-годишният заподозрян, който беше арестуван в събота, вече е освободен под гаранция.

Свидетели, които пристигнаха на уличен ъгъл в петък в южната част на Пекъм по-малко от час, след като Банкси публикува снимка на произведението в Instagram, казаха, че са били изумени да видят как мъж с резачка премахва знака, докато друг мъж го закрепва за велосипед.

Инцидентът е заснет на снимки и видео.

Голяма част от политическото и сатиричното изкуство на Банкси е критично към войната и много от неговите последователи тълкуват работата като призив за прекратяване на огъня в Ивицата Газа.

Поруганата художествена инсталация на Банкси е на стойност £250 000.

Знакът „Стоп“ с три военни дрона се появи на кръстовището на Commercial Way в Пекам в петък, но беше отрязан с резачка и отнесен от двама мъже само час след официалното представяне от ъндърграунд артиста.

Banksy artwork stolen less than an hour after unveiling in south London https://t.co/mgJ81Fd3e4

Пътният знак вече е заменен с нов, но градските власти искат произведението да бъде върнато на мястото, за да може всички желаещи да го гледат.

Свидетели на кражбата са заснели как е протекла.

New Banksy artwork in London is stolen less than one hour after it was unveiled. (Video: The Guardian) pic.twitter.com/Kc6UxJRMsC