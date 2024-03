Разследват болницата, в която оперираха Кейт Мидълтън, за злоупотреба с личните ѝ данни

Британската комисия за защита на личните данни съобщи, че проверява съмнения, според които персоналът на частна лондонска болница се е опитал да се добере до медицинския картон на принцесата на Уелс, докато тя беше настанена там за коремна операция през януари т.г., предадоха Асошиейтед прес и АФП, цитирани от БТА.

"Можем да потвърдим, че сме получили доклад за нарушение и в момента оценяваме предоставената информация", казват от службата.

Вестник "Дейли Мирър" съобщи, че поне един служител от персонала на "Лондон клиник" - частна болница, често използвана от кралското семейство, се е опитал да прегледа документацията на Кейт по време на престоя ѝ там през януари.

Тя беше оперирана в клиниката в центъра на британската столица на 16 януари и почти две седмици по-късно беше изписана.

Ал Ръсел, главният изпълнителен директор на болницата, заяви, че "ще бъдат предприети всички стъпки за разследване, регулиране и дисциплинарни мерки". "В нашата клиника няма място за хора, които умишлено нарушават доверието на нашите пациенти или колеги", казва той в изявление.

Министърката за психичното здраве и стратегията за женското здраве Мария Колфийлд заяви, че полицията е била помолена да проучи въпроса. "Дали ще предприемат действия, е въпрос на тяхна преценка", каза тя пред радио Ел Би Си.

