Заплашват с жестоко насилие Мис България 2020 (СНИМКА)

Носителката на титлата Мис България за 2020 г. Венцислава Тафкова отново жестоко разгневи защитниците на правата на животните, след като се появи с палто от лисица. Това е четвъртото палто от животинска кожа, което тя показва за по-малко от година.

Тунинговата хубавица пусна селфи от асансьора с новата си придобивка, цитирайки добре познатия рефрен от коледната песен “Santa baby“: „Santa baby, just slip a Sable under the tree for me! Been an awful good girl“ (в превод: „Дядо Коледа, плъзни ми под елхата кожа от норка! Бях ужасно добро момиче“).

На много хора не им се нрави факта, че носителка на престижна титла за красота се облича с палта, направени от козината на животни, пише Шоу Блиц.

"Тя знае ли колко лисици са били убити, за да може да се фука със снимките си в Инстаграм. Уж миските парадират с благотворителни каузи, а накрая се оказват с корави сърца", пишат в мрежата.

"Искам я на бесилката тази пача. Толкова нагло същество не е имало скоро в публичния свят. Заслужава да я разпънат на площада и да я замеряме с камъни или жива да я одерем", гласи друг доста по-жлъчен и непростителен коментар.

По пищните и скъпи придобивки личи, че миската е слушала през тази година, след като се е намерил някой да ѝ направи подобен подарък. Бърза проверка показа, че цената на палтото струва около 1000 лева.

Природозащитници определиха поведението ѝ като „изключително нагло“, а с тазгодишния си коледен подарък Тафкова отново показа, че няма да промени нрава си, но кожите ще ги сменя често. Явно е решила да бъде сред най-мразените миски с тези свои прояви на коравосърдечност към животните и чувствата на хората, които се борят за справедливост.